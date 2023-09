Innenstadt gesperrt Zwei Verletzte bei Streit in Krefeld – Messer soll im Spiel gewesen sein

Krefeld · In der Krefelder Innenstadt musste am Samstagabend die Polizei anrücken. Zwei Männer sollen sich gestritten und dabei ein Messer gezückt haben. Dabei wurden beide verletzt. Was bisher bekannt ist.

10.09.2023, 10:19 Uhr

7 Bilder Männer sollen mit Messer in Krefelder Innenstadt aufeinander losgegangen sein 7 Bilder Foto: Leonhard Giesberts

Während Streitigkeiten zweier Männer soll am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Innenstadt ein Messer im Einsatz gewesen sein. Laut Polizei wurden die beiden Kontrahenten dabei verletzt. Wobei es bei dem Streit auf der Dreikönigenstraße genau ging, ist noch unklar. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen soll vorher schon mit Hilfe von jemanden in einem Auto selbst den Weg ins Krankenhaus angetreten sein. Während des Einsatzes kam es in der Krefelder Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen.

(ldi)