Krefelder Einzelhandel : Ein „schwarzes Jahr“ für die Händler in der Innenstadt

Krefeld Von Umsatz-Einbußen bis zu 70 Prozent spricht Christoph Borgmann, Chef der Werbegemeinschaft. Aktuell seien deutlich weniger Leute als sonst in den Einkaufsstraßen unterwegs.

Vielen Einzelhändlern in der Innenstadt werden die vergangenen zwölf Monate als „schwarzes Jahr“ in Erinnerung bleiben. Das stellte Christoph Borgmann, Vorsitzender der Krefelder Werbegemeinschaft, in der Mitgliederversammlung am gestrigen Donnerstag fest. Er machte deutlich, dass es viel zu kurz gegriffen sei, die Einzelhändler insgesamt als Gewinner der Krise dazustellen. „Wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehen wir, dass fast der Hälfte aller Unternehmen in der Innenstadt die Geschäftsaufgabe drohte. Das ist eine hochbrisante und gefährliche Situation“, warnte Borgmann und erklärte, dass die Pandemie den Handel gespalten habe. So profitierten Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte oder Gartencenter von der Situation, während es Reisebüros wegen der Beschränkungen besonders schlecht gehe. „Eigentlich hat alles in der City gelitten. Wir merken das selbst auch. Wer braucht momentan denn neue Kleidung?“, stellte der Geschäftsführer von Intersport Borgmann eine rhetorische Frage und nannte Zahlen. So besuchen normalerweise im Schnitt 17.000 Menschen im April die Krefelder City. In diesem Jahr, mitten im ersten Lockdown, waren es gerade mal 6.400. Ab Mai dann habe sich die Frequenz der des Vorjahres angeglichen. „Allerdings haben wir die Spitzen nie mehr erreicht. Besonders an den Samstagen haben wir dramatisch verloren. Das merken wir auch daran, dass deutlich weniger Besucher von außerhalb kommen“, bilanzierte Borgmann. Trotzdem sei die Frequenz, im Ganzen betrachtet, nur um lediglich drei Prozent zurückgegangen. Das erklärte der Vorsitzende damit, dass deutlich weniger Menschen im Sommer in den Urlaub fahren konnten.