NRW-Innenminister Herbert Reul dankt Ehrenamtlern : Katastrophenschutz braucht Freiwillige

„Mehr als 80 Prozent der Ehrenamtler machen das freiwillig neben ihrem Job, der Schule oder dem Studium. Dafür bin ich unendlich dankbar“, sagt NRW-Minister Herbert Reul beim zweiten Katastrophenschutztag am Wochenende. Foto: Innenministerium

Krefeld Der dritte Katastrophenschutztag in NRW findet am Samstag, 10. September, in Krefeld statt. Er steht unter dem Leitthema „Alarm“. „Die Freiwilligen halten den Laden am Laufen“, erklärt Landesinnenminister Herbert Reul.