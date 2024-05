IHK-Experten vermitteln gleich zwei Arbeitgeber Inklusion bei der Hutny GmbH – Jonah Holtorf wird Fachkraft für Lagerlogistik

Die Hutny GmbH als Fachgroßhändler für Hygiene, Reinigung, Inkontinenz, Pflege und Desinfektion hat am Standort Krefeld eine lange Tradition. Die Anfänge gehen in das Jahr 1851. Im vergangenen Sommer hat das Unternehmen seine neue, zehn Millionen Euro teure Firmenzentrale in Fichtenhain bezogen. Und auch in diesem Jahr unterstreicht die Firmenleitung, dass sie für Innovationen und Änderungen offen ist.