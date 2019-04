Initiative Rhein-Ruhr Olympic City 2032 stellt Kampagne vor : Krefeld und der Traum von Olympia

Krefeld Die Initiative Rhein-Ruhr Olympic City 2032 stellte in der VHS die Kampagne für eine mögliche Olympiabewerbung vor. Krefeld soll Standort fürs olympische Boxen werden.

Das dichte NRW-Hochschulwesen mit seinen 500.000 Studenten soll an den Planungen beteiligt werden, die auf einem jährlich an der RWTH Aachen stattfindenden Kongress „Metropolitan Cities“ gebündelt werden. Das 40 bis 58 Hektar große olympische Dorf muss an einem zentralen Ort in der Mitte der Sportstätten liegen, da nach den Vorgaben des IOC alle Sportstätten in einem Radius von 63 Kilometern erreichbar sein sollen. Außerdem soll das Dorf in einer Region gebaut werden, die dringenden Wohnbedarf aufweist, damit eine Nachnutzung gewährleistet ist. Erbers zog ein positives Fazit: Selbst wenn das IOC den Zuschlag an „Rhein Ruhr Olympic City 2032“ nicht vergeben würde, gewänne die Region dennoch einen Mehrwert.