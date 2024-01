Jung, kriminell und meist bepackt mit einem Bündel an Problemen – so können die Teilnehmer der Initiative „Kurve kriegen“ charakterisiert werden. Melanie Gommans (47), Kriminalhauptkommissarin in Krefeld, leitet die vom NRW-Innenministerium geförderten Maßnahme zur Bekämpfung von Jugendkriminalität in der Stadt. Ziel der Initiative ist es, zu verhindern, dass straffällig gewordene Kinder und Jugendliche komplett in die Kriminalität abrutschen und zum Intensivtäter werden. 2011 startete die Initiative mit sechs Behörden. Krefeld kam erst im Juni 2021 dazu.