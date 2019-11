Initiative will Heimat-Preis gewinnen : Die Bumerang-Taschen von Hüls

Silja Karusseit; Juliane Voetz und Maureen Kuprella (von links) treiben eine Idee voran, mit der sie sich jetzt für den Krefelder Heimatpreis beworben haben. Foto: Jamie Duponcheel

Krefeld Die Initiative in Hüls ist Vorbild für viele Projekte in anderen Städten. Die Krefelderinnen haben schon 900 Taschen aus Stoffresten genäht, um Kunststofftaschen zu verdrängen. Der Handel in Hüls und in der City macht bei der Verbreitung der Idee kräftig mit.

Erstmalig vergibt die Samt- und Seidenstadt den Heimatpreis. Die mit 15.000 Euro dotierte Ehrung von gesellschaftlichem Engagement soll heimatverbundene Projekt würdigen und unterstützen. Ein Bewerber: das Boomerang-Bag-Projekt in Hüls, das mit selbstgenähten Stofftaschen der ausufernden Plastikflut den Kampf angesagt hat. Mit den Boomerang-Bags kann jeder Kunde des lokalen Einzelhandels eine selbstgenähte Stofftasche kostenlos mitnehmen. „Die Idee stammt ursprünglich aus Australien. Mit den Stofftaschen verwenden wir zum einen Stoffreste wieder, die vielleicht weggeschmissen worden wären, und dämmen gleichzeitig den Verbrach von Plastiktüten ein“, erklärt die Mitbegründerin des Projektes in Hüls, Maureen Kuprella.

Die kostenlosen Taschen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Bereits 30 Hülser Einzelhändler und zwei Händler in der Krefelder Innenstadt nehmen an dem umweltbewussten Vergabe- und Rücknahmesystem teil. Bisher sind an die 900 Taschen produziert worden, und die Zahl wächst stetig. „Eigentlich ist die ursprüngliche Idee, dass die Taschen nach der Verwendung beim Einzelhandel wieder abgegeben werden, damit sie nach der Verwendung zurück in den Umlauf kommen. Uns ist es aber erstmal viel wichtiger, dass die Kunden auf Plastiktaschen und neue Taschen verzichten“, sagt die Apothekerin Juliane Voetz.

Info Stichtag für Heimatpreis ist der 18. November Der Preis soll verliehen werden an Bürger, Verbände, Vereine und Vereinigungen, die sich „in besonderem Maße lokal engagieren sowie nachahmenswerte Praxisbeispiele oder innovative Projekte im Bereich Heimat durchführen“. Interessierte können Ideen, Projekte und Arbeiten zum Thema „Heimat“ bis Montag, 18. November, bei der Stadt einreichen.

Neben der umweltbewussten Wiederverwertung von Stoffresten und der Vermeidung von Plastikabfall fördert das Projekt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Wir bekommen bei der Realisierung des Projekts von verschiedenen Seiten tatkräftige Unterstützung. Jeder hilft uns da, wo er kann. So bügeln Senioren unsere Stoffe, Jugendliche nähen sie zu Taschen zusammen und wiederum andere spenden fleißig Stoffreste. Es ist ein Projekt, an dem jeder mitwirken kann und auch mitwirkt“, sagt Silja Karusseit.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Boomerang-Bags war „FinJa‘s + Gäste“ an der Krefelder Straße 22, doch durch das wachsende Interesse und Engagement ist die Mehrwegtaschen-Herstellung und die Reststoff-Annahmestelle in das nahegelegene Hülser Jugendzentrum Türmchen umgesiedelt.

„Das Interesse an unserem Projekt führte sogar schon zu Neugründungen gleicher Projekte in der ganzen Bundesrepublik. Das freut uns sehr und wir hoffen, dass noch weitere Gemeinden und Städte sich diesem Modell anschließen“, sagt Juliane Voetz. Ziel der gesamten Unternehmung ist es, weitere engagierte Gruppen zu inspirieren, damit die Bags auch in ganz Krefeld und über die Stadtgrenzen hinaus letztendlich angeboten werden.

Die Mehrwegtaschen, welche der ausufernden Verwendung von Plastik und der damit verbundenen Wegwerfkultur im Kleinen den Kampf ansagen, haben gute Chancen, den erstmalig ausgeschrieben Heimatpreis von Krefeld zu gewinnen. Die Auszeichnung wird vom NRW-Heimatministerium finanziert und ist mit 15.000 Euro dotiert. Krefeld gibt erstmalig diesen Preis aus. Mit der Auszeichnung sollen Bürger und Vereine gewürdigt werden, die sich lokal und heimatverbunden engagieren.

Die Boomerang-Bags sind aus Stoffresten gefertigt. Foto: Jamie Duponcheel

Die Bumerang-Taschen werden im Hülser Einzelhandel verteilt. Foto: Jamie Duponcheel