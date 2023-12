Ausstellung in Haus Greiffenhorst in Krefeld Im Rausch der Farben

Zwei Bilder jedoch fallen aus dem Rahmen. Sie haben Titel. Neben „Acryl, Lack auf Leinwand“ steht bei dem einen „Joseph Beuys“ und bei dem anderen „Chopin“. Das Werk „Beuys“, in Erinnerung an den in Krefeld geborenen Künstler, der auch als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf tätig war, ist ganz in Gelb gehalten und strahlt etwas Positives aus. Ihm fühlt sich die Künstlerin in vielen Bereichen, nicht nur örtlich gesehen, nahe. Auch sie ist nicht nur freischaffende Künsterin, sondern lehrt auch, zurzeit an einer Düsseldorfer Fachhochschule und als Kunstlehrerin an einer weiterführenden Schule. „Der Austausch mit den jungen Leuten ist bereichernd, es ist ein Geben und Nehmen, das mir sehr viel Spaß macht und mir Energie gibt.“