Bürgerversammlung am 13. März Infos über Unterkunft für Flüchtlinge in Forstwald

Die Bezirksregierung Düsseldorf wird ab Frühjahr auf dem Gelände der ehemaligen Francisca Barracks in Forstwald geflüchtete Menschen unterbringen. Die Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes soll im April 2024 an den Start gehen, die Mietverträge haben eine Laufzeit von zwei Jahren. Kurzfristig wird das Grundstück vorbereitet. Für Mittwoch, 13. März, lädt die Bezirksregierung zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in die Turnhalle der Forstwaldschule am Bellenweg 50 ein. Marc Schnell, Hauptdezernent im Dezernat 20 (Unterbringung von Flüchtlingen), wird mit Kollegen Details des Projekts vorstellen und ebenso wie Krefelds Stadtdirektor Markus Schön Fragen von Bürgern beantworten. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Wichtig: Aus brandschutztechnischen Gründen dürfen nur maximal 199 Menschen eingelassen werden.