„Lange Nacht des Klimas“ Krefeld informiert über Klima und Nachhaltigkeit

Es war ein Erfolg: Zahlreiche Krefelder haben am Samstag an den Radtouren und der Abschlussveranstaltung im Stadtbad zur „Langen Nacht des Klimas“ teilgenommen. Ab dem Nachmittag starteten die Radtouren, bei denen die Mitradler ganz aktiv Klimaschutz betrieben haben. Auf der Krefelder Promenade wurden Kräutersamen auf einer extensiven Grünfläche ausgeworfen. Es ging weiter zu einem Bürgerprojekt im Hardenbergviertel. Dort stellte der Krefelder Priyantha Pelster von „Crispy Cooking“ ein Bürgerprojekt vor. In Hochbeeten, die auf dem Platz im Viertel aufgestellt wurden, wachsen Kräuter, aus denen ein Brotaufstrich gemacht wird. Weiter ging es auf der Radtour zur Ecke Südwall/Westwall, dort wurde die Grünfläche umgestaltet.