Auf den vier Wällen Wie in Krefeld Stadtleben funktionieren kann

Es sind viele Fragen, auf die das „FestiWall“ erste Antworten geben soll. „Wir probieren aus und gucken, ob es funktioniert und was man in Zukunft daraus machen kann“, sagt Claire Neidhardt, die durchaus Respekt vor der Organisation dieser Veranstaltung hat und die die vier Wälle inzwischen so oft abgegangen ist, dass sie dafür Kilometergeld bekommen müsste. „Anders als bei bekannten Veranstaltungsorten wussten wir diesmal viele wichtige Details nicht, beispielsweise wo es Stromanschlüsse gibt oder wo die Feuerwehrzufahrten liegen“, erklärt die Leiterin des Stadtmarketings. Sie hofft darauf, dass viele Bürger, die sich an den Weltrekordversuchen beteiligen, die Möglichkeit nutzen, sich vorher anzumelden. Das würde die Planungen enorm erleichtern, meint Neidhardt, schließlich würden die Organisatoren zwischen sechs und zehn Uhr an besagtem Sonntag alles vorbereiten und auf den Wällen unter anderem über 800 Biertisch-Garnituren aufstellen, die zum Brunchen einladen. Nicht-reservierte Plätze werden speziell gekennzeichnet, so dass auch ein spontaner Besuch möglich ist. Aber auch auf Picknick-Decken oder Bänken werden die Menschen bei hoffentlich gutem Wetter sitzen. Insgesamt können so 6500 Personen gleichzeitig essen. Für den Weltrekord müssen es nicht ganz so viele sein. 2000 Gäste, die gemeinsam speisen, sind ausreichend, um sich weltweit in dieser Disziplin an die Spitze zu setzen.