Konjunkturbericht Rheinland Krefelds Industrien schätzen ihre Geschäftslage leicht verbessert ein

Die Wirtschaft im Rheinland sieht ihre Lage im Vergleich zum vergangenen Herbst etwas verbessert. Vor allem die in Krefeld stark vertretenen Branchen wie chemische Industrie, Metallverarbeitung und Ernährung berichten von einer Verbesserung sowie Kunststoffproduktion und Maschinenbau wenigstens von keiner Verschlechterung der Geschäftslage. Die in den Chemparks Krefeld, Leverkusen und Dormagen sowie an anderen Standorten im Rheinland ansässigen Chemie-Unternehmen bewerten die Situation zu 68,3 Prozent als gut oder befriedigend und zu 31,7 Prozent als schlecht. m Metallbau ist das Verhältnis 80,5 zu 1,5 Prozent, in der Ernährungsbranche 86,8 zu 13,2, im Maschinenbau 87,2 zu 12,8 und in der Kunststoffproduktion 74 zu 26 Prozent. In den beiden besonders energieintensiven Branchen, der Chemie- und Kunststoffindustrie, rechnet aber mehr als jedes zweite Unternehmen mit einem Rückgang der Exporte.