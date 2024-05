Messer kümmert sich um den Klimaschutz Industriegasespezialist will CO2-Emissionen auffangen

Messer fange CO 2 -Emissionen auf – beispielsweise aus der Stahl-, Zement-, Glas-, Papier- oder Chemie-Produktion oder von fossil befeuerten Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung –, bevor sie in die Atmosphäre gelangten. Das zurückgewonnene CO 2 werde in Anwendungsbereichen eingesetzt, die das Ziel verfolgten, den Einsatz von fossilen Energieträgern zu reduzieren (beispielsweise bei der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen oder nachhaltigen Flugzeugtreibstoffen). Alternativ zur Nutzung werde das abgeschiedene CO 2 permanent in geologischen Formationen unter der Erde gespeichert.