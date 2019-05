Krefelder Industriegase-Spezialist : Messer schließt das Jubiläumsjahr mit einem Rekordergebnis ab

Uwe Bechtolf, Finanzchef der Messer Group GmbH. Foto: Messer Group/Anne Simon

Krefeld 120 Jahre nach seiner Gründung fiel die Bilanz „mehr als positiv“ aus.

(sti) Der Krefelder Industriegase-Spezialist Messer hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren und seine Größe durch Zukäufe verdoppelt. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. 120 Jahre nach seiner Gründung fiel die Bilanz „mehr als positiv“ aus. Der konsolidierte Umsatz von Messer stieg um rund zehn Prozent von 1,232 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,350 Milliarden Euro in 2018. Gleichzeitig erzielte Messer ein bereinigtes Ergebnis in Höhe von 366 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rund 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Maßgeblich trugen die Geschäfte von Messer in China und Vietnam mit einer Umsatzsteigerung von rund 27 Prozent beziehungsweise rund 18 Prozent zum Wachstum bei.

Höhepunkt des Geschäftsjahres war die Vereinbarung mit Linde und Praxair zur Übernahme der aufgrund kartellrechtlicher Auflagen zu verkaufenden Geschäfte in Amerika: So hat Messer im März dieses Jahres zusammen mit dem Finanzpartner CVC Capital Partners den überwiegenden Teil der Linde-Aktivitäten in den USA sowie die kompletten Linde-Gesellschaften in Brasilien, Kanada und Kolumbien und die chilenische Gesellschaft von Praxair übernommen. Dadurch wird Messer seinen Geschäftsumfang verdoppeln (wir berichteten).