Demonstration am Chempark Uerdingen Industriearbeiter fürchten um ihre Jobs

Die Vorstandsbosse großer Konzerne aus der Chemie- und der Stahlbranche warnen seit Monaten. Die hohen Energiepreise in Deutschland mindern die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Geschäft. Mittlerweile ist das Stadium der bloßen Warnung verlassen. Die Lanxess AG im Chempark Uerdingen hat bereits die Schließung und den Verkauf zweier Betriebe im Krefeld mitgeteilt. Die Bayer AG hat gerade drastische Einschnitte ins Personal verkündet. Die Sorgen und Ängste um den Arbeitsplatz im Chempark Uerdingen trieben am gestrigen Donnerstag Hunderte von Beschäftigten zu einer Demonstration vors Werksgelände. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) hatte aufgerufen, eine hör- und sichtbare Botschaft für die Einführung eines Industriestrompreises – auch Brückenstrompreis genannt – an den Bundeskanzler Olaf Scholz und die Verantwortlichen in Berlin zu schicken. Ähnliches hatte die Industriegewerkschaft Metall vor Wochen bereits bei der Siempelkamp Gießerei und dem Stahlkonzern Outokumpu organisiert. Auch dabei hatten Hunderte Arbeitnehmer an der Aktion teilgenommen.