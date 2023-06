Krefelder Industrie zeigt Vielfalt Fachkräftesuche auf der Rennbahn

Es soll ein starker Auftritt vieler Unternehmen und Institutionen werden, um auf die besondere Rolle der Industrie für die Stadt Krefeld in der Vergangenheit, in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft aufmerksam zu machen. Während des Tages haben die Rennbahnbesucher die Möglichkeit, Krefelder Industrieunternehmen kennenzulernen. „Wir möchten den Industrieunternehmen und den Rennbahnbesuchern die Möglichkeit geben, sich zu begegnen und ins Gespräch zu kommen. Jeder hat die Möglichkeit, industrielle Produkte und ihre Verwendung kennenzulernen, Fragen zu stellen. Und wir sprechen junge Menschen an, die wohlmöglich an diesem Tag ihren Arbeitgeber kennenlernen. Wir möchten dem Fachkräftemangel entgegenwirken, aber auch Barrieren nehmen. Junge Menschen wissen häufig nicht, wie sie ein Unternehmen kennenlernen oder auf ein solches zugehen können. Der Industrierenntag bietet die perfekte Möglichkeit, ungezwungen aufeinander zuzugehen“, so Organisatorin Tania Cosman vom Krefelder Rennclub. Und das Konzept sei kein „closed shop“.