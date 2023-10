Umweltschützer in Krefeld fordern Industrie soll Wasserverbrauch senken

Der Chempark Uerdingen verfügt über Wasserentnahmerechte, die von der Menge geeignet wären, die Bevölkerung Berlins ein Jahr lang zu versorgen. Das berichtet der Landesarbeitskreis Wasser in Nordrhein-Westfalen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Für den Chempark-Betreiber Currenta seien es in Krefeld Rechte für die Entnahme von Flusswasser in Höhe von 182.950.000 Kubikmetern im Jahr.