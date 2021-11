Wirtschaft in Krefeld : Indischer Laminat-Produzent ordert sechs Pallmann-Maschinen

Der Kunde aus Indien bestellte unter anderem drei Pallmann-Messerringzerspaner des Typs PZKR 16-600. Foto: Siempelkamp

Krefeld Die Maschinen der Siempelkamp-Tochter kommen im Umfeld einer neuen Spanplattenanlage am indischen Standort Halol im Bundesstaat Gujarat zum Einsatz.

Die Krefelder Siempelkamp-Gruppe hat 2017 alle Anteile an der Pallmann Maschinenfabrik GmbH in Zweibrücken erworben. Der Erwerb des Zerkleinerungsspezialisten verschaffte den Krefeldern das bis dahin fehlende Puzzelstück, um Komplettlösungen für die Holzwerkstoffindustrie aus einer Hand anbieten zu können.

Die Merino Industry Limited – einer der führenden Laminatproduzenten Indiens – bestellte nun mehrere Maschinen aus dem Pallmann-Portfolio. Im März des kommenden Jahres soll bereits die Auslieferung erfolgen. Das Auftragsvolumen umfasst drei Messerringzerspaner, zwei Doppelstrommühlen und einen Nachzerkleinerer sowie die Überwachung der Inbetriebnahme.

Die Maschinen kommen im Umfeld einer neuen Spanplattenanlage am Standort Halol im Bundesstaat Gujarat zum Einsatz: Merino Industry Ltd. ist primär auf die Produktion von Laminaten in Premium-Qualitäten fokussiert, steigt nun jedoch mit der neuen Anlage auch in die Fertigung des Trägermaterials ein.

Die Pallmann-Spanaufbereitung sichert die Qualität insbesondere der Platten-Deckschichten, die für den nachfolgenden Veredelungsprozess eine unverzichtbare Voraussetzung bildet. Drei Messerringzerspaner des Typs PZKR 16-600 gewährleisten höchste Spanqualität, hohe Durchsatzleistung, schnelle Messerringwechsel und eine präzise Messereinstellung. Zwei Doppelstrommühlen vom Typ PSKM 14-660 erzeugen ein gleichmäßiges Feinspanmaterial mit geringem Staub- und Grobgutanteil – ideal für die Produktion hochwertiger Spanplatten, die höchsten Ansprüchen an die Oberfläche gerecht werden müssen. Merino Industry Ltd. gab zudem einen Nachzerkleinerer in Auftrag, der eine wirtschaftliche Zerkleinerung von Hackschnitzelübergrößen sichert.