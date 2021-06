Bezirksvertretung Krefeld-Uerdingen tagte : Hausschwamm in zwei Herberzhäusern

Der Fortschritt bei der Sanierung der Herberzhäuser ist jetzt schon deutlich sichtbar. Nun wurde jedoch Hausschwamm gefunden. Foto: Stadt Krefeld/Andreas Bischof

Krefeld Bei der Bezirksvertretung Uerdingen erfuhren die Politiker, dass die Bezirksverwaltungsstelle doch nicht in den sanierten Häusern öffnen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Ein alter Hase geht. In der Bezirksvertretung Uerdingen verabschiedete Bezirksvorsteher Jürgen Hengst (SPD) den Polizeibeamten Andreas Boosen, der jahrelang im Bezirksdienst Uerdingen tätig war. „Er hat eine tolle Arbeit gemacht und auch bei Jugendlichen immer die richtige Ansprache gefunden“, lobte Hengst. Neu im Uerdinger-Team (Bezirk 17), zu dem auch noch Daniela Ahlke gehört, ist Branco Hostar.

Die Geschäftsleute der Rheinstadt haben für dieses Jahr unter Vorbehalt vier verkaufsoffene Sonntage vorgesehen. So ist für den 4. Juli der Hollandmarkt geplant, für den 12. September das Heimatshoppen, für den 17. Oktober das Herbst- und Weinfest und für den 28. November der Nikolausmarkt.

Keine guten Erfahrungen hat der Kommunalbetrieb (KBK) mit intelligenten Mülleimern gemacht, die den Abfall komprimieren und ihren Füllstand anzeigen. Ein solcher Behälter steht beispielsweise an der Rheinstraße. Am Rheindeich war ebenfalls eine Aufstellung der Modelle „BigBelly“ vorgesehen. Gründe, die dagegen sprechen, sind laut KBK, keine Verbesserungen für das Umfeld, Müll liegt weiter herum, und fehlende Ansprechpartner in Deutschland. Deutliche Verbesserungen am Deich seien 2020 aber bereits durch kürzere Intervalle bei der Entleerung erzielt worden.

Der Spielplatz Zollhof ist aktuell soweit vorbereitet, dass nur noch die Spielgeräte aufgestellt werden müssen. Bis die Lieferung im August ansteht, sind deshalb alle Arbeiten eingestellt.

Keine guten Nachrichten gibt es bezüglich der Bezirksverwaltungsstelle Uerdingen. Sie sollte eigentlich Ende Juni öffnen. Daraus wird nun nichts, weil bei der Sanierung in zwei Herberzhäusern Hausschwamm gefunden wurde, der zur jetzigen Zeit im Umfang noch nicht lokalisierbar ist. Die Verwaltung prüft derzeit zwei Häuser, in denen die Verwaltungsstelle untergebracht werden könnte. Bis eine Entscheidung gefallen ist, ist das Bürgerbüro weiterhin nur telefonisch erreichbar.

Michael Hülsmann, Fahrradbeauftragter der Stadt Krefeld, stellte die Sanierungsmaßnahmen der Radwege für den Bereich Uerdingen und Gellep-Stratum bis 2024 vor. Für 900.000 Euro werden 2023 die Sanierung des Weges auf der Düsseldorfer Straße, von Fegeteschstraße bis Hafenstraße, ausgeschrieben (Umsetzung ein Jahr später), in 2024 der Bereich Düsseldorfer Straße, von Hafenstraße bis Fegeteschstraße, in 2023 der Weg auf der Traarer Straße, von Schenkendorfstraße bis Nikolaus Groß Straße, in 2024 auf der Parkstraße, von Friedenstraße bis Rather Straße, und ebenfalls in 2024 auf der Parkstraße, von Rather Straße bis Friedensstraße.

Ulrich Lohmar (CDU) vermisste in der Aufzählung die Bergstraße. Dazu sagte der Experte, dass dies ein großes Problem sei, da es sich um eine Hauptstraße handele und der Radweg deswegen nicht einfach auf die Straße verlegt werden könne. Der vohandene Radweg jedoch sei in sehr schlechtem Zustand. Bei einer Sanierung müssten Bäume gefällt werden, was keine Lösung sei. Um jedoch den Radweg auf die Straße zu verlegen, müsse erst die Vorbehaltsstraße aufgehoben werden. Deswegen komme die Bergstraße ins Radwegekonzept.

Probleme verursachen die Radler auf dem Rheindamm. Es häufen sich Beschwerden von Fußgängern. Eine Lösung wären Drängelgitter. Die jedoch würden keine E- Scooter abhalten, die ebenfalls vermehrt den Deich befahren. Besser sei es, Radfahrern Alternativen anzubieten, erklärte Hülsmann: „Drängelgitter sind kein gutes Zeichen fur eine fahrradfreundliche Stadt.“ Bis eine Lösung gefunden sei, könnten Piktogramme, die zur Rücksicht mahnen, aufgetragen werden, regten die Politiker an.

Raserei in der Rheinstadt ist ein Thema, das nicht nur Politiker, sondern auch Bürger auf die Palme bringt. Besonders schlimm ist es laut Aussage von Anwohnern am Krankenhaus und auf der Dujardinstraße, wie Lohmar erklärte. Er wünscht sich dringend Tempo reduzierende Maßnahmen. Bezirksvorsteher Hengst merkte an, dass es zuvor eine Verkehrsschau geben müsse und eine Beschlussvorlage.