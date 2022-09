Premiere für den Krefelder Stadtteil : Das erste Musikfest in Uerdingen

Andre Scherer und Uwe Rutkowski (r.) vom Uerdinger Kaufmannsbund freuen sich auf das erste Musikfest. Foto: Felix Kessinger/Feix Kessinger

Krefeld Die Freude beim Uerdinger Kaufmannsbund ist groß. Zum ersten Mal kann auf dem historischen Marktplatz ein Musikfest stattfinden. Los geht es mit „Uerdingen – Alles in Takt“ am Samstag,10. September, um 12 Uhr.

In Uerdingen ist alles „in Takt“ – das finden die Mitglieder des Uerdinger Kaufmannsbundes und haben ihr neu entwickeltes Musikfest deshalb genau so genannt. Mit vielen Künstlern aus den verschiedensten Kulturkreisen wird am Samstag, 10. September, auf dem alten Marktplatz gefeiert. Der Veranstalter weiß, wie es geht. Schließlich ist der Kaufmannsbund auch für den Hollandmarkt, die Rhine Side oder den Nikolausmarkt verantwortlich. Alle Veranstaltungen sind mittlerweile zu einem Markenzeichen für den Stadtteil geworden.

Der Impuls zu „Uerdingen – alles in Takt“ kam vom Uerdinger Kümmererkreis und wurde vom Kaufmannsbund in die Tat umgesetzt. Uwe Rutkowski, Vorsitzender des Bundes, ist froh, dieses Fest austragen zu dürfen. Es diene als Beispiel dafür, wie vielfältig Uerdingen sei, und dass es sich lohne, diesen Stadtteil zu besuchen. „Ziel ist es, den Besuchern die musikalische Vielfalt Uerdingens zu präsentieren“, sagt Rutkowski.

Info So sieht das Programm an diesem Tag aus Am Samstag, 10. September, gibt es von 12 bis 22 Uhr das erste Musikfest auf dem alten Marktplatz in Uerdingen. 12 Uhr: Öffnung des Biergartens 13 Uhr: Paco 14 Uhr: Tamara Coll Tempel 15 Uhr: Covestro Symphoniker 16 Uhr: Aidara 17:30 Uhr: Spielfreunde Uerdingen 19 Uhr: Rhienstädter

Uerdingen solle sichtbarer werden, so die Macher, um den Stadtteil wiederbeleben zu können. Dass dies funktioniere, hätten die anderen Feste bereits bewiesen. So kamen Besucher aus dem Umland von Duisburg bis Moers nach Uerdingen, sagt Organisationsleiter Andre Scherer. Ebenso sei der Leerstand der Ladenlokale in der Fußgängerzone zurückgegangen und fast alle Geschäftsräumlichkeiten inzwischen belegt, so Rutkowski.

Beim Musikfest treten sechs verschiedene Künstler und Bands auf. Start ist um 13 Uhr mit „Paco“, der aus Nigeria kommt und nun in Uerdingen lebt. Er präsentiert internationale Coversongs. Der Biergarten ist bereits ab 12 Uhr geöffnet, außerdem bieten verschiedene Stände Verpflegung an. Um 14 Uhr geht es weiter mit „Tamara Coll Tempel“, einer Sängerin mit spanischen Wurzeln, die dank der Flexibilität ihrer Stimme unterschiedlichste Musikrichtungen zu Gehör bringen kann. Die „Covestro Symphoniker“ starten ab 15 Uhr. Mit Blech- und Holzblasinstrumenten spielen sie Klassik- und Popmusik. Anschließend betritt ab 16 Uhr „Aidara Sack“ die Bühne und erzeugt durch Rhythmen und Gesang afrikanisches Flair. Ab 17.30 Uhr sind dann die „Uerdinger Spielfreunde“ an der Reihe, bevor um 19 Uhr die rheinischen Frohnaturen der „Rhienstädter“ den musikalischen Schlussstrich ziehen.

Der Eintritt für das Musikfest ist frei, was ein Bestreben der Kaufmannsbund-Mitglieder war. „Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es wichtig, den Leuten dennoch gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen“, erklärt Rutkowski und ergänzt, dass auch die Förderung der sozialen Nachhaltigkeit den Machern wichtig sei. Das Fest solle dazu dienen, alle Bürger, egal welcher Schicht sie angehören, zusammenzubringen und ihnen eine Freude zu bereiten.

Für die Zukunft ist geplant, das Musikfest ein Mal pro Jahr stattfinden zu lassen. Es gibt bereits Überlegungen, das Fest nicht nur einen Tag lang zu veranstalten, sondern auf zwei Tage auszudehnen. Dabei sollen nicht immer dieselben Künstler auftreten, sondern es soll jungen oder noch unbekannten Künstlern eine Plattform geboten werden.