Aus den Krefelder Stadtteilen : Im Frühjahr beginnen erste Arbeiten in Uerdingen

Viele Projekte des Uerdinger Stadtentwicklungskonzeptes werden im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen. Das wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Uerdingen am Mittwoch mitgeteilt.

In den Mittelpunkt ihrer zweiten Sitzung stellte die Bezirksvertretung Uerdingen (BZV) die Frage nach Stand und Zeitschienen der Umgestaltungsprojekte im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes. Das Überplanungsgebiet reicht an einigen Stellen über die historische Altstadt hinaus, etwa bei der Abrissfläche der früheren Firma Babcock, wo die Bahntrasse mit der Lange Straße ansonsten die nordwestliche Grenze bildet. Im Norden endet das Gebiet unterhalb des Chemparks. Die östliche Grenze bildet die Rheinfront und nach Süden wird es durch die Straßen Am Wallgarten und Düsseldorfer Straße begrenzt. Rund 25 Millionen Euro werden bis 2025 in 35 Umgestaltungsvorhaben investiert. 80 Prozent dieser Summe übernimmt das Land.