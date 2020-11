Aus den Krefelder Stadtteilen : In Ost arbeiten SPD und Grüne weiter zusammen

Krefeld Wolfgang Merkel bleibt für weitere zweieinhalb Jahre Bezirksvorsteher. Am 17.November ist die konstituierende Sitzung ab 17 Uhr in der Gesamtschule Kaiserplatz.

Die Fraktionen SPD und Grüne wollen sich auch in den kommenden fünf Jahren gemeinsam für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Krefelder Osten engagieren. Sie einigen sich jetzt auf Positionspapier zur Arbeit in der Bezirksvertretung (BZV) Ost. „Bündnis 90/ die Grünen und SPD blicken auf eine vertrauensvolle Arbeit in der letzten Periode zurück und freuen sich, die gemeinsame Arbeit auch in der Zukunft fortführen zu können“ heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung. „Zu bearbeitende Themen werden in den nächsten Jahren natürlich neben den anstehenden Baugebieten und damit einhergehenden Verkehrsplanungen auch Baum- Nach- und Neupflanzungen sein. Ebenso steht das Bockumer Zentrum auf unserer Agenda“, erklärt Mark Borgwardt, Sprecher der Grünen-Fraktion.