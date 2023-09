Schützenfest in Oppum Das längste amtierende Königshaus

Immerhin: Vier Jahre ist es her, dass Sebastian Rusch den Oppumer Schützenthron bestieg. Damals war das Königshaus mit den Ministerpaaren Kevin Friedrichs mit Jenny Hunds und Nick Woiki mit Jessica Koslowski mit im Schnitt erst 25 Jahren das jüngste in der Geschichte der St. Sebastianus Schützengesellschaft von 1652. Das ist es mit einem Durchschnittsalter von knapp 30 Jahren aber auch heute noch. Mittlerweile ist durch die Corona-Pandemie und das ausgefallene Fest 2021 noch der Titel des am längsten amtierenden Königshauses seit dem Zweiten Weltkrieg hinzugekommen.