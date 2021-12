Von den Nazis ermordete jüdische Familien in Krefeld : Neu in Linn verlegte Stolpersteine sollen Gedenken wach halten

Der Künstler Gunter Demnig hat an der Rheinbabenstraße in Linn vor dem Haus 106 mehrere Stolpersteine verlegt. Foto: Sprothen

Krefeld Das Interesse an den Geschehnissen der Nazizeit nehme bei der jungen Generation zu, sagt Künstler Gunter Demnig, der weltweit Stolpersteine verlegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otmar Ernst Sprothen

Auch an diesem diesigen Montag sieht die Rheinbabenstraße in Linn mit ihren sich eng aneinander duckenden Häusern niederrheinisch-heimelig aus. Vor dem Haus 106 hatte sich eine große Menschengruppe versammelt. Linner Bürger, örtliche Politikerinnen, Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Oppum und Nachfahren hatten sich versammelt, um der Zeit des Nationalsozialismus zu gedenken, die alles andere als heimelig war, wenn man jüdischer Abstammung war. Schweigend bildeten sie um den Künstler Gunter Demnig einen Kreis, der am Boden kniete und in einer Aussparung der Bodenplatten des Bürgersteigs mehrere goldglänzende Pflastersteine arrangierte, die dann von Mitarbeitern des Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) fest einbetoniert wurden. Für jedes von den Nazis ermordete Mitglied der damals dort wohnhaften jüdischen Familie Simon je einen Stein.

Unweit dieses Hauses hatte einmal die Linner Synagoge gestanden. Diese war von einem pöbelnden Nazimob in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Brand gesetzt und anschließend von der Feuerwehr eingerissen worden. Nur das angrenzende Synagogendienerhäuschen blieb bis heute erhalten, da man die jüdische Familie Schönbuch bereits vertrieben und das Haus einer nichtjüdischen Familie übereignet hatte. Die Schülerinnen und Schüler aus Oppum trugen die Lebensdaten der einst aus diesen Häusern vertriebenen Linner Bürger jüdischen Glaubens vor und äußerten als junge Menschen ihre persönlichen Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft wie „Freies Denken“, „Gleichheit aller Menschen“, „Leben ohne Gewalt“.

Weitere Stolpersteine setzte Gunter Demnig vor den Häusern Issumer Straße 15 und 7 in den Bürgersteig ein. Leon Kaufmann, ein Nachfahre der hier lebenden Familie Daniels, war eigens aus dem niederländischen Eindhoven angereist. Seine Familie hatte es in die Niederlande und die USA verschlagen, andere hatten die Nazis umgebracht. Seine Worte kreisten um das Gedenken an die Ermordeten: Ein Mensch sei erst dann tot, wenn sein Name nicht mehr genannt würde. Er schloss mit dem jüdischen Kaddisch-Gebet, einem Gedenken der Toten, aber auch eine Lobpreisung Gottes, das eine große Ähnlichkeit zu dem christlichen Vaterunser aufweist.

Beeindruckt von dem versöhnlichen Charakter der Worte Kaufmanns drückte Bürgermeisterin Gisela Klaer ihre Hochachtung vor dessen Haltung aus. Damit schloss die Veranstaltung, die aber manche Frage zurückließ. Bei der Machtübernahme der Nazis lebten 29 Personen jüdischen Bekenntnisses in Linn. Es waren einfache Leute, Viehhändler und Kaufleute, die teilweise auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges für das Deutsche Reich gekämpft hatten, die lennsch Platt sprachen und sozial gut vernetzt waren. Die Endstationen für zwei Drittel von ihnen hießen Riga, Sobibor und Auschwitz-Birkenau. Die übrigen waren von niederrheinischen oder niederländischen Familie unter unsäglichen Umständen versteckt worden und hatten den Zweiten Weltkrieg überlebt.