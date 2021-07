Krefeld investiert in Kinder : Kita Cäcilienstraße ist eröffnet

Einer der zwei Sport- und Spielräume. Besonders die multifunktionalen Schienen mit Karabinern an der Decke bieten viele Optionen. Foto: Schalljo

Krefeld Der Neubau der Kindertagesstätte Cäcilienstraße in Hüls ist fertig. Bereits am Montag kommen die ersten Kinder in die Einrichtung, in der sich die Kleinen weitestgehend frei bewegen können.

Von Sven Schalljo

Noch liegt Ruhe über dem Kita-Neubau an der Cäcilienstraße in Hüls, gleich neben dem Wasserturm. Das Gebäude ist beinahe fertig. Nur einige Restarbeiten sind zu erledigen. Im Obergeschoss legen die Maler letzte Hand an. Doch bereits am Montag wird das Bild sich grundlegend ändern. Dann kommen die ersten Kinder und werden für viel Leben in den großzügigen und modernen Räumen sorgen.

Die Badwanne ist Teil eines von der Leitung liebevoll „Spa“ genannten Baderaums. Zusätzlich gibt es großzügige Toiletten- und Waschräume. Foto: Schalljo

„Aktuell verabschieden sich die Kinder von den alten Räumen. Sie bekommen alle Magnetbilder von sich, die hier dann als eine Art Eintrittskarte dienen. Wir starten in der kommenden Woche mit Notbetreuung in den Ferien. Ab dem 26. Juli geht es dann voll los“, sagt die Leiterin der Tagesstätte, Andrea Neffgen-Groß.

Den Umlauf mit Vogelnest-Optik bestaunten Heike Badberg, Andrea Neffgen-Groß, Frank Meyer, Marcus Beyer, Markus Schön und Rachid Jaghou (v.l.). Foto: Schalljo

Info Invesitionen finden fast überall statt Rund 143 Millionen Euro stehen für Bau und Sanierung von Schulen und Kitas zur Verfügung. Davon stammen 93 Millionen aus dem Haushalt, der Rest aus Fördermitteln von Bund und Land. Aktuell sind 93,3 Millionen verbaut. Das größte Einzelprojekt ist das „Haus der Bildung“ an der Hofstraße mit rund 50 Millionen Euro Investitionsvolumen.

Zur Eröffnung führte sie die Bauherren, Oberbürgermeister Frank Meyer, Stadtdirektor Markus Schön, Beigeordneten Marcus Beyer und den Leiter des Zentralen Gebäudemanagements, Rachid Jaghou, durch ihren neuen Arbeitsbereich. „Wir verfolgen ein offenes Konzept. Die Kinder können sich sehr frei bewegen und haben viele Möglichkeiten. Wenn die Eltern ihren Sprössling abholen, kann es sein, dass wir erst einmal auf die Suche gehen müssen und sie etwas Geduld mitbringen müssen“, erzählt die Pädagogin schmunzelnd.

Es sei Teil des Konzepts, dass die Kinder mündig sind und sich in ihrer Tagesgestaltung mitgenommen fühlen. Hier stimmt auch Schön zu: „Wir sehen gerade in der Pandemie, dass viele Kinder und Jugendliche sich eben nicht mitgenommen fühlen. Hier wollen wir das Gegenteil signalisieren“, erläutert der Verantwortliche für Jugend und Bildung.

Für Neffgen-Groß heißt das: Die Kinder können den großzügigen Außenbereich ebenso frei nutzen wie Werkräume, eine Bibliothek mit Vorlesern, ein „Spa“, wie die Leiterin es liebevoll nennt, mit großer Wanne oder Sport- und Kletterräume. Diese enthalten neben Sprossenwänden und anderen Sportgeräten auch Schienen mit Karabinern an der Decke. „In diese können Kletterseile, Schaukeln und ähnliche Geräte eingehängt werden. Generell sind sie sehr multifunktional und bieten uns alle Möglichkeiten. Dass wir aber Kinder zum Trocknen aufhängen würden, ist ein Gerücht“, sagt die Leiterin augenzwinkernd und mit spürbarer Vorfreude auf Kommentare aus der Zuhörerschaft.

Die Belegschaft freut sich sehr auf die neuen Begebenheiten. 28 Angestellte werden es statt bisher fünf künftig sein. „Wir werden nur Kolleginnen haben. Das lag aber nicht daran, dass wir es so wollten. Es hat sich schlicht kein einziger Mann vorgestellt“, sagt Neffgen-Groß. Eine Besonderheit der Kita an der Cäcilienstraße ist die Zusammenarbeit mit dem „Garten der Begegnung“ direkt nebenan, der hauptsächlich von Flüchtlingen bewirtschaftet wird. „Dort können wir auch ein Beet bepflanzen. Es gibt einen Bienenstock, und der Imker wird den Kindern viel zeigen. Wir wollen das angebaute Gemüse auch selbst essen“, erzählt sie.