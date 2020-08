Gesundheit in Krefeld : Hüls hat jetzt eine psychiatrische Tagesklinik

Der Kaffee ist Chef-Sache: Dr. Jan Dreher in der neu eingerichteten Küche in der psychiatrischen Tagesklinik Hüls. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Seit April können sich Patienten in der psychiatrischen und psychosomatischen Tagesklinik der Klinik Königshof behandeln lassen. Sie ist am Helios Cäcilien-Hospital angegliedert. Eine Kooperation der Kliniken ist fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Auch der Austausch mit niedergelassenen Ärzten gehört zum Konzept.

Seit April hat der Stadtteil Hüls eine eigene psychiatrische Tagesklinik. Sie ist in ehemaligen Verwaltungsräumlichkeiten untergebracht, die sich neben dem Helios Cäcilien-Hospital an der Fette Henn befinden. Bürgermeisterin Karin Meincke erinnert sich noch, dass dort einst Pflegedienstleitung und Pastor wohnten. Nun wird der großzügige Trakt zur Behandlung psychischer Erkrankungen genutzt. Zehn Patienten kommen aktuell täglich in das frisch renovierte Gebäude. Im Höchstfall können es 14 sein, was jedoch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht möglich ist.

Assistenzärztin Angelique Höttges und Bürgermeisterin Karin Meincke (r.) genießen die Ruhe im Entspannungsraum. Foto: Bärbel Kleinelsen

Mit dem neuen Angebot erhöht sich die Zahl an Tagesklinik-Plätzen der Klinik Königshof in Krefeld auf insgesamt 26. Neben diesem Angebot gibt es am Standort Hüls auch eine psychiatrische-psychotherapeutische Ambulanz, die eine direkte Anbindung an das Cäcilien-Hospital hat. „Der Bedarf an solchen Angeboten ist hoch, da Erkankungen dieser Art stetig zunehmen“, sagt Dr. Jan Dreher, Chefarzt der Klinik Königshof. Die Arbeit an der Melanchtonstraße, die Meincke als vorbildlich beschreibt, wird in ähnlicher Form auch in Hüls angeboten. Fester Bestandteil soll an beiden Standorten der aktive Austausch mit der Nachbarschaft sein. Wichtig sei, so Dreher, aber auch die Anbindung an das Cäcilien-Hospital, da körperliche Erkrankungen oft mit psychischen Beschwerden einhergehen würden. Doch nicht jede sei so schwer, dass sie einen stationären Aufenthalt erfordere.

Gabriele Daßler führt die Tagesklinik und sitzt auch schon mal am Empfang. Die neuen Räume grenzen direkt an das Cäcilien-Hospital. Foto: Bärbel Kleinelsen

Info Klinik ist Teil der St. Augustinus Gruppe Die psychiatrische Tagesklinik am Cäcilien-Hospital in Hüls gehört zur Klinik Königshof, die wiederum Teil der St. Augustinus Gruppe ist. Die Behandlungsdauer variiert, liegt aber im Schnitt bei vier bis sechs Wochen. Ein Schwerpunkt sind die verschiedenen therapeutischen Gruppenangebote. Infos im Internet unter www.klinik-koenigshof-krefeld.de

Tageskliniken sollen die Grauzone zwischen stationärer und ambulanter Behandlung abdecken. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es vielen Patienten entgegen kommt, wenn sie in ihrem Wohnumfeld therapiert werden können. „Ein Hülser geht nach Hüls“, bringt es Dreher auf den Punkt und bekommt dafür von der Hülserin Meincke ein entschiedenes Nicken. Sie wundert es nicht, dass die Klinik bereits ausgebucht ist.

In der psychiatrischen und psychosomatischen Tagesklinik werden die Patienten tagsüber behandelt und kehren abends und am Wochenende in ihr gewohntes Wohnumfeld zurück. Behandelt werden unter anderem Angst- und Panikstörungen, Zwangserkrankungen oder Depressionen. Aber auch psychische Störungen, die in Zusammenhang mit einer Erkrankung wie Krebs stehen, werden therapiert. Voraussetzung für eine Aufnahme ist eine „ausreichende Therapiemotivation“. Patienten müssen volljährig sein.

„Mit den medizinischen Angeboten zu den Menschen zu gehen, wird die Zukunft sein“, sagt Jan Dreher. Der Chefarzt ist überzeugt, dass das neue Angebot die Heilung begünstigt. „Durch das Leben in der Tagesklinik verändert sich der Alltag weniger. Man ist ja noch immer regelmäßig zu Hause und hat weniger organisatorische Probleme.“ Angeboten werden Einzel- und Gruppensitzungen, aber auch pharmazeutische Behandlungen. Im Team der Tagesklinik, die von Gabriele Daßler geführt wird, arbeiten Fachärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten sowie Kunst- und Sporttherapeuten mit den Fachpflegekräften eng zusammen. Angeboten werden neben Entspannungsverfahren auch Trainings zu Selbstsicherheit und sozialer Kompetenz.