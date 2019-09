Kultur in Krefeld : „Anders wohnen“ in Haus Esters

Krefeld Das letzte Kapitel von „Anders Wohnen“ wird aufgeschlagen. Am Sonntag eröffnet „Akt 3; Dystopie“ in Haus Esters. Die Ausstellung geht bis zum 26. Januar 2020.

In dem Projekt „Anders Wohnen“ der Kunstmuseen Krefeld wird jetzt in der Villa Esters – mit einem kleinen Schlenker in die Villa Lange – das dritte und letzte Kapitel aufgeschlagen: Am morgigen Sonntag, 15. September, wird „Akt 3: Dystopie“ eröffnet. Nach einem Prolog, „Akt 1: Utopie“ und „Akt 2: Mobilität“ wird damit die Reihe beendet.