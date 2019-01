Historischer Bildband : Krefeld im Wandel der Zeit

Das Jagdschloss der Burg Linn aus einer ungewohnten Perspektive. So sah es vor dem Ersten Weltkrieg aus. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Erwin Quedenfeldt war ein Flaneur. Von Düsseldorf aus unternahm er endlose Spaziergänge. In 1500 Schwarz-Weiß-Fotografien hat er dabei den Niederrhein vor dem Ersten Weltkrieg festgehalten. Ein prächtiger neuer Bildband erinnert an ihn. Ein Fotospaziergang durch Krefeld vor mehr als 100 Jahren, eine außergewöhnliche Perspektive und die Entdeckung eines kaum bekannten Pioniers.

Erwin wer? Der Name Quedenfeldt ist den meisten Zeitgenossen ebenso wenig geläufig wie der Begriff des Flaneurs. Nur Fotografieexperten und einigen Kunsthistorikern sagt er noch etwas. Vor 100 Jahren war das anders: Da war Erwin Quedenfeldt (1869-1948) so etwas wie der Andreas Gursky mit der Holzkamera, dessen Bilder eine eigene Sprache hatten, um eine Welt zu zeigen, die so eigentlich gar nicht (mehr) existiert. Zwischen 1905 und 1919 erkundete Quedenfeldt auf langen einsamen Spaziergängen den Niederrhein, die Kamera immer dabei, und sammelte 1557 Motive in einem Mappenwerk. Der in Krefeld geborene Historiker Helge Drafz, der Fotograf Reinhard Matz und die Bibliotheksdirektorin Irmgard Siebert haben den immensen Schwarz-Weiß-Fundus durchgearbeitet und einen umfangreichen, fast 300 Seiten starken Bildband herausgegeben, der Quedenfeldt und sein Wirken umfassend abbildet: „Am Niederrhein. Fotografien von Erwin Quedenfeldt vor dem Ersten Weltkrieg“ ist eine Entdeckung, die sich lohnt.

„Quedenfeldt ist ein Flaneur, der sich an den kleinen Werten des Alltags erfreut und sie mit großer Kamera seinen Zeitgenossen und Nachgeborenen vor Augen führt. In der Tradition des Piktiorialismus geht es ihm in der Regel auch um das ,schöne Bild’“, heißt es im Buch. Und das trifft das Wesentliche. Denn Quedenfeldt hat kategorisch ausgeblendet, was ihn ästhetisch stört. Das sind zum Beispiel die Fabrikschornsteine, die großen Werke und Industrieanlagen, die entlang des Rheins in jenen Jahren entstehen. Der Fotograf zeigt vor allem: Landschaft, Häuser und Straßenzüge, widmet sich Details wie Haustüren, Toren, Treppen. Er zeigt Gartenmauern, die mit Efeu überwachsen sind, Bäume mit ausladenden Kronen. Menschen tauchen selten auf, und wenn doch sind sie adrett gekleidete Staffage. Ihre Mode ist oft der einzige Hinweis auf das frühe 20. Jahrhundert. Denn die fotografierten Bilder wirken wie aus der Zeit gefallen. Alles scheint heimelig und schön. Der altmodische Begriff „traut“ drängt sich auf.

Vor rund 110 Jahren bot sich für Erwin Quedenfeldt dieses Bild: „Oberstraße in Uerdingen mit Gasthauskirche“, hat er es genannt. Foto: Petra Diederichs

info Quedenfeldt: Ab 1930 verliert sich seine Spur Das Buch „Am Niederrhein. Fotografien von Erwin Quedenfeldt vor dem Ersten Weltkrieg“ enthält auf 295 Seiten Schwarz-Weiß-Fotografien von Erwin Quedenfeldts und dazu Texte von Helge Drafz, Reinhard Matz und Irmgard Siebert. Es ist erschienen im Greven Verlag Köln Preis 40 Euro Erhältlich im Buchhandel ISBN 978-3-7743-694-3 Die Abbildungen zeigen unter anderem Düsseldorf, Meerbusch, neuss, Dormagen, Grevenbroich, Korschenbroich, Erkelenz, Mönchengladbach, viersen, Schwalmtal, Willich, Kempen, Krefeld, Moers, Kamp-Lintfort, Xanten, Wesel, Goch, Delft und Nimwegen. Erwin Quedenfeldt (1869-1948) begann 1909 mit der Publikation der auf seinen Wanderungen entstandenen Fotografien. Über sein Leben nach den 1930er Jahren ist wenig bekannt. Er starb am 8.März 1948 im bayerischen Bischofswiesen. Sein Grab in Berchtesgaden existiert nicht mehr.

Das ist ungewöhnlich. Es ist zwar die Zeit, bevor die ersten Bomben fallen, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Aber es ist eine Zeit der Umbrüche. Die Industrialisierung verändert die Gesichter der Städte, Fabriken zerschneiden die Landschaften. Den Symbolen dieser Modernisierungen dreht Quedenfeldt mit dem Stativ seiner Kamera den Rücken zu. Das will er nicht sehen, das möchte er nicht abbilden für die Nachwelt. Mit seiner Holzkamera will er die Heimat bewahren vor den einschneidenden Veränderungen, die längst begonnen haben. Da ist er vollkommener Ästhet.

So sieht die Häuserzeile an der Oberstraße in Uerdingen mit dem „Klöske“, den Geschäften und der Apotheke im Jahr 2019 aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Dabei ist Quedenfeld von Haus aus Naturwissenschaftler, ein promovierter Chemiker. Er ist 1869 in Essen geboren, in Duisburg aufgewachsen und hat als Fotochemiker in den späteren Farbwerken Hoechst gearbeitet. Er ist ein Pionier des noch jungen Mediums Fotografie. 1901 gründet er ein Kontor und eine Fabrik für Fotogeräte und ein Fotolabor. Und er will sein Wissen weitergeben: Als er 1903 nach Düsseldorf zieht, eröffnet er eine Schule für Fotografen. International bekannt wird er mit selbst entwickelten Blitzlichtapparaturen, auf die er Patente anmeldet. Er kennt den Architekten Peter Behrens, der als Vater des modernen Industriedesigns gilt, und den Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus. Und er mit Mitglied des Deutschen Werkbundes, einer 1905 gegründeten Vereinigung von Künstlern, Architekten und Unternehmern. Quedenfeldt gehört zu eben jener akademischen Elite, die um die Jahrhundertwende die moderne Zeit gestalten will.



Erwin Quedenfeldt : Der Heimatschützer mit der Holzkamera

Aber Quedenfeldt sieht auf seinen langen Spaziergängen, die ihn von A wie Alpen nach Z wie Zaltbommel führen, auch die Schattenseiten der industriellen Entwicklung. Um 1910 ist das Wasser des Niederrheins bereits verschmutzt, vor allem durch die Färbereien und Fabriken, die Stoffe veredeln. „Dunkelbraun, wie der Schlamm- und Moorboden des Grundes, sieht das Wasser aus, ja fast schwarz wie Tinte und wie diese ein wenig bläulich oder rotschimmernd. Das verschulden die Abwässer, die dem Flusse von den industriellen Anlagen an seinem Oberlaufe zugeführt werden, und deren Spuren sich auf seinem ganzen Laufe nicht wieder verlieren“, zitiert der Band einen „in Krefeld erschienenen landeskundlichen Reiseführer“. Gerade im Raum Krefeld und Mönchengladbach ist die Textilverarbeitung beheimatet.

Das Eckhaus Carl-Wilhelm-Straße 31 heute: Es ist ein funktionales Wohn- und Bürogebäude. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das aber möchte Quedenfeldt nicht festhalten. So zeigt der Band Bilder von Krefeld, die nicht wirtschaftlichen Aufwind spiegeln, sondern den Spuren der Vergangenheit folgen. Man mag kaum glauben, dass die Stadt zu jener Zeit Zentrum der Samt- und Seidenindustrie ist und um 1890 als die reichste Stadt im Deutschen Reich gilt: Quedenfeldt fotografiert ein altes Tor an der Hinterfront der Stadtbibliothek, eine verwitterte, aber intakte Gartenmauer an der Färberstraße, die Kapelle neben Haus Traar mit blattlosen, kargen Bäumen, die mit Efeu bewachsene Ruine der Burg Linn. Alles hat eine spezielle, kühle Romantik, nichts Morbides, nicht die Melancholie des Verfallenden. Andere Fotos zeigen kostbare Details: Haustüren, die aus der Zeit des Rokoko stammen, kunstvolle Wappen an Toreingängen. Die reichverzierte Ladentür der Kaiser’s-Kaffee-Filiale in Uerdingen am Rheintor Ecke Marktstraße spiegelt mit ihrer Werbung für Pralinen, Printen und Biskuits trotz der schwarz-weißen, wie im Vorbeigehen festgehaltenen Aufnahme einen Hauch von gutem Leben. Wie komponiert seine Aufnahmen sind, eröffnet sich nicht gleich auf den ersten Blick.

Carl-Wilhelm-Straße 31 im Jahr 1909. Die Aufschrift auf dem Sockel zeigt: Hier gab es einen Friseursalon. Foto: Petra Diederichs