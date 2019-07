Brauchtum in Krefeld : Fischeln feiert sein junges Königshaus

Schützenkönig Holger Hannapel und seine Schützenkönigin Giulia Anbergen grüßen das Schützenvolk aus der Kutsche. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Holger Hannapel ist der jüngste Schützenkönig in der Geschichte der Fischelner Bürger-Schützen-Gesellschaft. Am Wochenende erreichte das Schützen- und Heimatfest mit dem Festumzug seinen vorläufigen Höhepunkt.

Kleiner Schützennachwuchs ganz groß: Die Fischelner Bürger Schützen haben in den letzten Jahren viel in die Nachwuchsarbeit investiert und viele Kinder und Jugendliche für das Brauchtum begeistern können. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das ganze „Dorf“ war am Sonntag auf den Beinen, um das jüngste Königshaus in der langen Tradition der Fischelner Bürgerschützen hoch leben zu lassen: Für Schützenkönig Holger Hannapel, Jahrgang 1992, und seine Minister Christopher Schiffer und Maurice Münks, sowie Schützenkönigin Giulia Anbergen, und die Ministerdamen Katharina Vogel und Nena Dennisen erreichte das fünftägige Schützen- und Heimatfest mit dem Festumzug am Sonntagnachmittag seinen vorläufigen Höhepunkt.

Die Fischelner Sappeure haben keine Nachwuchs-Sorgen: Einige Mini-Sappeure begleiteten die Kompanie und haben ihre Mini-Äxte geschultert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Mit dem Heimatfest geht es weiter Montag, 8. Juli 11 Uhr: Fischelner Dorffest mit Horst Krefelder 14 Uhr: Bürger-Schützen-Treff 16.30 Uhr: Hermes House Band Dienstag, 9. Juli 18 Uhr: Festzug/Parade 19 Uhr: Königsgalaball im Festzelt, danach Zapfenstreich.

Nach dem traditionellen Empfang im Rathaus mit anschließender Füllhorn-Parade auf der Kölner Straße sowie der Frontabnahme zog der große Schützenzug durch Fischeln. Insgesamt dreimal führte die Strecke am Marienplatz vorbei, wo viele Zuschauer die Möglichkeit nutzten, den Vorbeiziehenden vom Biergarten des „Fischelner Sommerzaubers“ aus zuzuwinken.

Wunderschöne Tradition: Die Füllhorn-Parade. Jedes Füllhorn wiegt um die vier Kilo. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Schrecksekunde zu Beginn des Zuges: Bei der Parade vor dem Rathaus sackte ein Schütze bewusstlos in sich zusammen, so dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Schon vor dessen Eintreffen ging es dem Schützen aber bereits etwas besser, vorsorglich wurde er dennoch ärztlich versorgt. So ging der Zug durch Fischeln mit leichter Verzögerung los. Die Straßen waren vor allem rund um das Rathaus und den Marienplatz mit Zuschauern gesäumt. Eine Vielzahl von Spielmannszügen begleitete den Schützen-Lindwurm mit flotter Marschmusik. Auch befreundete Fischelner und Königshofer Vereine zogen mit durch die Straßen. Auffallend: eine Gruppe von DJK Adler Königshof, die anlässlich des 100.Geburtstages ihres Vereins mit exakt 100 Personen mitzog.

Der Schützenumzug zieht durch die Marienstraße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Dass die Fischelner Bürger Schützen in den vergangenen Jahren ihren Nachwuchs mit viel Engagement gefördert haben, ließ sich an den vielen Kindern und Jugendlichen ablesen, die, teils in eigenen Jungschützen-Kompanien, stolz mit marschierten – allen voran Jung-Schützenkönig Justus Bauer mit Lisa Oraha, die von einer Kutsche aus dem Schützenvolk zuwinkten. Auf Grund dieses bemerkenswerten Trends sinkt der Altersdurchschnitt bei den Bürgerschützen stetig und liegt nun signifikant unter 50 Jahren. Über einen langen Zeitraum haben die Fischelner sich intensiv um die Jugend bemüht. „Dann muss man auch den Mut haben, ein junges Königshaus zu installieren“, sagte Bürger Schützen Geschäftsführer Klaus Hess.

Erstmals beim Fischelner Sommerzauber: Ein Bungee-Trampolin für Kinder. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)