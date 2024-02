Sport in Krefeld Der Bewegungsparcours im Stadtpark Fischeln steht

Warum es dennoch sechs Jahre gebraucht hat, bis das Projekt abgeschlossen wurde, habe viele Gründe, erklärt Adam. So seien durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine die Kosten gestiegen. Anfangs habe man noch mit 12.000 Euro für die Planung und den Einbau gerechnet. Letzten Endes sind es 43.000 Euro geworden. Auch die Tampenschaukel musste etwas abseits der Sportgeräte für Jugendliche ab 14 Jahren gebaut werden, da es sich dabei um ein Spielgerät handelt. Jetzt steht sie etwa 50 Meter entfernt in der Nähe des Kindergartens. „Das ist eigentlich ganz schön gelöst, die Schaukel kindernah aufzubauen“, sagt Elga Lehari-Reichling, Schriftführerin vom Förderverein Stadtpark Fischeln. Es habe bei der Ausschreibung einen Kalkulationsfehler gegeben, sodass diese erneut stattfand. Immerhin sei die Bauphase „flott“ gegangen, sagt Lehari-Reichling, und bald hängt auch die Sponsorentafel.