Leuchtturmprojekt in Krefeld geplant In Fischeln soll ein klimagerechtes Quartier entstehen

Die Stadt Krefeld will in Fischeln Maßstäbe setzen und ein Quartier so gestalten, dass es keine Konflikte mit dem Klimazielen gibt. Von einem Leuchtturmprojekt ist die Rede, an dem die Bürgerschaft mitwirken soll. Dazu beginnt die Stadt Krefeld nun eine große Online-Befragung. Männer und Frauen aus dem südlichen Stadtteil können sich beteiligen. Informationen gibt es auch am Stand des Fischelner Bürgervereins bei „Fischeln Open“ am 10. September.