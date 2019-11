Tipp der Woche : Wintermarkt „Freezing Fischeln“

Krefeld Einen Weihnachtsmarkt wird es dieses Jahr in Fischeln nicht geben. Eine moderne Alternative ist „Freezing Fischeln“ am 1. Advent, mit allerlei Attraktionen zum Thema Eis und Schnee. Auch die Geschäfte haben geöffnet.

Am kommenden ersten Adventssonntag veranstaltet der Werbering „Freezing Fischeln“ – eine Art Wintermarkt, bei dem sich auf der Kölner Straße alles um das Thema Schnee und Eis drehen wird. Nicht nur draußen sind einige Attraktionen geplant, auch die Geschäfte sind Teil des neuen Konzepts, mit dem ebenso der verkaufsoffenen Sonntag aufgewertet werden soll. So wird sich Fischeln von 13 bis 18 Uhr in neuem Kleid präsentieren, fernab vom „üblichen Weihnachtskitsch“, wie Ivona Matic, Vorsitzende des Werberings, ausführt: blau geschmückte und beleuchtete Schaufenster, Eis-Engel auf Stelzen, ein lebendiger Schneemann, der Eiskonfekt verteilt. Die Veranstalter haben sich zudem einige Attraktionen überlegt, die für Jung und Alt kostenfrei zu nutzen sein werden: Da wären eine 27 Meter lange Tubingbahn, also eine Rodelbahn aus Eis mit einem Gummireifen als Gefährt. Eisklettern mit Pickeln an einer acht Meter hohen Kletterwand, Eisstockschießen sowie ein Schneemann-Wettbewerb gehören ebenfalls dazu. Dazu wird eigens eine Containerladung Schnee auf die Kölner Straße geschafft.