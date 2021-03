Bildung in Krefeld : In der Mediothek können Tiptoi-Stifte ausgeliehen werden

In der Mediothek können Tiptoi-Stifte ausgeliehen werden

Bildung in Krefeld

Tiptoi-Stifte zum Ausleihen gibt es ab sofort in der Mediothek. Sie werden in einer Tasche mit entsprechenden Büchern ausgeliefert. Foto: Stadt Krefeld/ Mediothek

Krefeld Viele Kinder lieben die Bücher, die dank interaktiver Stifte zum Leben erwachen und vielfältige Spiel-Möglichkeiten bieten. Die Anschaffung dieser Tiptoi-Stifte ist jedoch relativ teuer. Die Mediothek bietet deshalb nun die Möglichkeit, Stifte und Bücher im Paket auszuleihen.

Schon seit Jahren stehen in der Mediothek Tiptoi-Bücher zur Ausleihe bereit und sind sehr gefragt. Das interaktive Lesen durch den Tiptoi-Stift der Firma Ravensburger ist sehr beliebt, da es eine Alternative zum „normalen“ Vorlesen bietet.

So entstand bei den Nutzern nach einer Weile der Wunsch, auch den passenden Stift für vier Wochen mitnehmen zu können, den die Mediothek bis dahin nicht verlieh. Nun jedoch stehen die Stifte „benutzungsfertig“ mitsamt drei passenden Medien in einer Tasche bereit, so dass zu Hause direkt gelesen, gehört und gespielt werden kann.