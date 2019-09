Zukunftswerkstatt in der Samtweberei : Viele Ideen zur Krefelder Zukunft

Zentraler Punkt des Zukunftsforums war der Diskussionskreis, in dem viele Themen erörtert wurden. Foto: Schalljo

Krefeld Das Zukunftsforum in der Shedhalle wurde, wohl auch wegen des regnerischen Wetters, nur mäßig besucht. Trotzdem fällt die Bilanz positiv aus. Viele an Nachhaltigkeit interessierte Menschen hätten sich vernetzt, sagen die Veranstalter.

Das Zukunftsforum, das der gleichnamige Verein am Samstag in der Shedhalle der Alten Samtweberei veranstaltete, hat zwar nicht die Besucherzahlen erreicht, die sich die Veranstalter versprochen haben, wird von diesen aber dennoch durchaus als Erfolg gesehen. „Gleich zu Beginn war es sehr voll. Das war das, was wir uns vorgestellt hatten. In den ersten ein, zwei Stunden hatten wir fast 200 Personen in der Halle, und es fand ein reger Austausch statt“, erzählt Harald Franz, einer der Initiatoren.

Im weiteren Verlauf und speziell in den Abendstunden habe der Zulauf stetig nachgelassen. „Da war das windige und regnerische Wetter spürbar. Trotzdem haben wir viele interessante Impulse bekommen und es hat zu einer Vernetzung geführt“, sagt Franz weiter. Tatsächlich war zu sehen, dass viele Menschen, die sich in den verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen in Krefeld engagieren, zusammen kamen. „Für die meisten Besucher ging es darum, sich besser zu vernetzen, das war sehr gut spürbar. Die verschiedenen Gruppen, die sich für nachhaltige Themen interessieren, sind am Samstag zusammengekommen und es entwickeln sich Synergien“, befindet Franz.

Info Urban Gardening findet großen Zuspruch Großes Interesse unter den Besuchern fand vor allem ein Urban-Gardening-Projekt. Dabei suchten die Organisatoren Teilnehmer, die Baumscheiben oder andere bislang nicht oder nur unzureichend bepflanzte Flächen zu begrünen. Insgesamt trugen sich allein für dieses Projekt 16 konkrete Interessenten in eine Liste ein. Einige potentielle Interessenten scheuten sich, sich kurzfristig zu verpflichten, signalisierten aber großes Interesse an diesem und anderen Projekten. Die Organsiatoren hoffen, dass sich konkrete Maßnahmen ergeben.

Auch waren viele unterschiedliche Vereine und Interessengruppen mit Infoständen zugegen. Das Spektrum reichte von der Fridays-for-Future-Bewegung über die Solidarische Landwirtschaft und Repaircafés bis hin zu Umweltschutzorganisationen. Aber auch der Verein Zukunftsforum selbst erfuhr viel Zuspruch. So hätten zehn Personen, die bislang in keinem der beteiligten Vereine aktiv sind, ihr Interesse an einer Mitarbeit im Zukunftsforum schriftlich erklärt.

Entsprechend deutet viel auf eine Wiederholung der Veranstaltung hin. Wichtig war dabei weniger die Informationsvermittlung an den Infoständen, als vielmehr eine Sammlung von Impulsen und Ideen. Dafür fand sich im hinteren Bereich der Shedhalle eine Diskussionsecke, in der, über Mikrofon, in Diskussionsrunden verschiedene Themen besprochen und Ideen gesammelt wurden. Dabei ging es weniger um Verbote und Regeln, wie es Kritiker gern einwenden, sondern um kreative Ideen und alternative Konzepte. „Wir müssen uns zum Beispiel einfach öfter überlegen, was wir eigentlich brauchen. Erfüllt das neuste Smartphone einen Zusatznutzen, der die finanziellen wie ökologischen Kosten rechtfertigt? Muss es wirklich das Auto sein, oder erfüllen ÖPNV, Fahrrad und Fußverkehr nicht den selben Zweck? Jeder sollte sich hier selbst kritisch betrachten“, forderte beispielsweise Jörg Linnig, ebenfalls einer der Organisatoren.

Oft wurde auch die Manipulierbarkeit durch Werbung und Marketing angesprochen. „Wir erfüllen gar nicht unsere eigentlichen Bedürfnisse. Wir konsumieren das, was uns eingeredet wird und das macht nicht glücklich“, setzte ein Diskussionsteilnehmer hinzu. Die konkreten Ergebnisse und Anregungen wird die Gruppe nun analysieren und zusammenfassen. „Wir haben die Diskussionen auf Video aufgenommen, das werden wir nun sichten und in Ruhe alle Impulse und Ideen aufnehmen. Das wird im Laufe der Woche passieren“, sagt Daniel Mertens, der dafür Verantwortliche.

In späteren Veranstaltungen wird sich sicher auch die Aufteilung etwas verändern. Dadurch, dass die meisten Infostände am Eingang aufgebaut waren, gingen manche Besucher gar nicht bis in die hinteren Bereiche der Shedhalle und damit zur „Speaker’s Corner“, dem eigentlichen Herzstück der Veranstaltung, durch. „Hier erhoffen wir uns auch noch Input von Teilnehmern und Besuchern. Wir wollen auf allen Ebenen lernen und die Menschen, die Nachhaltigkeitsprojekte in Krefeld vorantreiben wollen, immer weiter vernetzen, sowie gute Ideen sammeln“, lautet das Fazit des Vereinvorsitzenden Bernd Kaufmann.