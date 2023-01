Vermisster Krefelder In den Moscheen wird zur Suche aufgerufen

Familie Kilic weitete die Suche am Donnerstagabend aufs ganze Stadtgebiet aus. Um die 200 Helfer, sagt der Sohn des Vermissten, wären in verschiedenen Stadtteilen unterwegs gewesen und hätten auch den Rhein bei Uerdingen abgesucht. Am Freitag gab es zudem Unterstützung durch die Religionsgemeinschaft. Beim Freitagsgebet in den Moscheen, so Mustafa Kilic, sei zur Suche aufgerufen worden. Nach dem Gebet seien zahlreiche Suchtrupps unterwegs gewesen.