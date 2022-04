Datenerfassung mit einem Flugzeug : Krefeld plant 3D-Simulation der Stadt

Krefeld Von der Stadt Krefeld soll es bald eine 3D-Simulation geben. Die soll bei der Verkehrsplanung helfen und zeigen, wie sich Überschwemmungen auswirken würden. Um den Plan zu erstellen, erfasste ein Flugzeug Rohdaten der Stadt.

Die Simulation soll den Planern der Stadt in verschiedenen Bereichen helfen. „Nehmen wir hier den großen Bereich der Stadt- und Verkehrsplanung als Beispiel“, sagt Udo Hannok, Leitung der Abteilung Geoinformationen. Mit dem 3D-Modell werde es möglich, bei Realisierungswettbewerben 3D-Datensätze in die Simulation einzusetzen. So können Planungen digital im Modell sichtbar gemacht werden. „Wir können zum Beispiel einfach mal ausprobieren, wie sich ein neues Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz in das Stadtbild einfügen oder welche Schatten ein potenzielles Windrad werfen würde, oder wir können das Werft-Gelände am Rhein in der Simulation umarbeiten“, erklärt Hannok. Für die Stadtplanung ergeben sich so viele neue Möglichkeiten.