Krefeld schaltet neue Termine im Internet frei : Impfzentrum und Impfbus „boostern“ nach drittem Monat

Krefeld Vom 27. bis 30. Dezember öffnet das Impfzentrum im Seidenweberhaus von 8 bis 20 Uhr. Auch die Impfbus-Tour durch die Stadtteile rollt wieder an.

Vom 27. bis 30. Dezember öffnet das Impfzentrum im Seidenweberhaus von 8 bis 20 Uhr, an Neujahr, 1. Januar, bleibt das Impfzentrum geschlossen. Im neuen Jahr geht der Betrieb am 3. Januar weiter. Dann sind die Regelöffnungszeiten montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags ebenfalls von 8 bis 20 Uhr. Auch die Impfbus-Tour rollt wieder an: Am Montag, 27. Dezember, und Dienstag, 28. Dezember, steht der Impfbus zwischen 9 und 15 Uhr auf dem Von-der-Leyen-Platz 1 vor dem Rathaus. Am Mittwoch, 29. Dezember, fährt der Impfbus auf den Sprödentalplatz, wo von 9 bis 15 Uhr ein Impfangebot besteht. Am Donnerstag, 30. Dezember, steht der Impfbus von 9 bis 15 Uhr erneut in Elfrath an der dortigen Bezirkssportanlage an der Straße Zur Eibe.