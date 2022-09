Corona-Pandemie in Krefeld : Impfstoff gegen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 im Einsatz

Krefelder können sich jetzt auch mit dem an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepassten Corona-Vakzin impfen lassen. Foto: dpa/Marijan Murat

Krefeld Das neue Vakzin von Biontech ist jetzt auch in der Seidenstadt zu bekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 98,2 an.