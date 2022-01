Aktion der Krefelder Werbegemeinschaft : Verkaufsoffener Sonntag mit Impfaktion

Das leere Ladenlokal wird zum Kunstraum: Im Behnischhaus zeigt Violetta Zerni ihren Zyklus „Das Neue Abendmahl“. Zwei Drittel der Ausstellung sind von draußen zu betrachten. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Krefelds Händler laden zu 2000 Piccolos ein: Der verkaufsoffene Sonntag soll positiv auf 2022 einstimmen. Bei Intersport Borgmann wird Biontech und Moderna verimpft – ohne Termin, für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.

Auf einen Piccolo in die City: Mit positiven Signalen und einem Kulturprogramm laden die Krefelder Werbegemeinschaft und das Stadtmarketing zum ersten verkaufsoffenen Sonntag am 9. Januar von 13 bis 18 Uhr in die City ein. Das Stadtmarketing hat für diesen Nachmittag ein Kulturprogramm initiiert, die Händler hoffen nach ermutigenden Erfahrungen in den letzten 14 Tagen des alten Jahres auf einen entspannten und belebten Shopping-Nachmittag. Ein wichtiger Punkt: „Die Leute haben sich mittlerweile an die 2G-Regel gewöhnt“, sagt Christoph Borgmann, Chef der Werbegemeinschaft; die ersten 14 Tage nach Einführung der Regel habe es doch einen Einbruch bei den Besucherzahlen gegeben.

Die Stempellösung habe sich bewährt und werde akzeptiert, sagt Borgmann. Und so geht es: Bei Intersport Borgmann, Sinn, Galeria Kaufhof, Marc O‘Polo, Saturn und Lechner & Hayn können die Besucher gegen Vorlage des Impfnachweises und des Personalausweises einen Stempel erhalten, der dann beim weiteren Einkauf zum Einlass ausreicht. „Statt in jedem Geschäft wieder das Impfzertifikat und den Personalausweis vorzeigen zu müssen, können die Besucher der Innenstadt sich dann einmal als geimpft oder genesen ausweisen und danach ganz entspannt einkaufen“, sagt Borgmann und appelliert an alle Händler, die Stempel zu akzeptieren.

Neben den Kunstausstellungen gibt es zudem ein vielfältiges Programm. Die Händler laden zu 2000 Piccolos ein, acht Schornsteinfeger verteilen Glücksbringer in der Innenstadt.

Für den verkaufsoffenen Sonntag hat sich Christoph Borgmann zudem noch ein besonderes Angebot einfallen lassen. Während der Öffnungszeiten können sich die Kunden spontan und ohne Termin ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung im Ladenlokal von Intersport Borgmann verabreichen lassen. Dieser Service wird gemeinsam mit dem Medizinischen Versorgungszentrum am Ponzelar angeboten. Geimpft wird mit den Stoffen von Biontech und Moderna.

Das Kulturprogramm

Auf Initiative des Stadtmarketing unter Leitung von Claire Neidhardt sollen am Sonntag außerdem Projekte aus der Krefelder Kreativszene

sichtbar im Innenstadtraum gezeigt werden. „Sie sollen zu Beginn des Jahres einen Akzent setzen, die Innenstadt weiter auch als Raum für kulturelle Auseinandersetzung zu nutzen“, erläutert Neidhardt. Das Stadtmarketing habe dazu unter Einhaltung der Corona-Regeln Kooperationen mit Eigentümern und Künstlern arrangiert, die sich in Ladenlokalen mit ihren Projekten präsentieren und klassischen Handelsraum in Ausstellungsfläche verwandeln. „Dies sind kleine Akzente ohne Veranstaltungscharakter, die aber dazu beitragen, Innenstadt auch als Kulturraum zu verstehen. Auf lange Sicht müssen wir Innenstadt neu denken, und möchten für diesen Prozess weitere Akteure motivieren“, sagt Neidhardt.

Einzelausstellungen

Darüber hinaus gibt es drei besondere Ausstellungen in leerstehenden Ladenlokalen.

„Das Abendmahl“: Die freischaffende Künstlerin und Designerin Violetta Mercedes Zerni präsentiert in den ehemaligen Räumlichkeiten von Bols & Bols (Petersstraße 122) ihr gesamtes Werk „Das Abendmahl“. Von 13 bis 17 Uhr ist eine Finissage mit Künstlergespräch geplant.

„Ikarus“ – Flugobjekte: An der Königstraße 85 präsentiert der Künstler Christof Legde einige Werke seines Projekts „Ikarus“, das unter anderem Fahrräder zu leuchtenden Flugobjekten werden lässt.

„Bröckske in Exile“: Im Pavillon des Krefelder Theaters auf dem Ostwall zeigt der Künstler Uwe Esser, der in diesem Jahr mit dem CityArtist-Kunstpreis des Kultursekretariats NRW ausgezeichnet wurde, unter dem Titel „Bröckske in Exile“ eine opulente Licht-Installation. Er hat mit Unterstützung des Kulturbüros alle Leuchter aus dem alten und nun entkernten Brauhaus „Et Bröckse“ geborgen und das historische Material neu aufbereitet.

„ParkplatzPerformance“: Des Weiteren wird am Sonntag das im Krefelder Perspektivwechsel geförderte Projekt „ParkplatzPerformance“ von Gregor Ilbertz und Franz Mestre digital präsentiert.