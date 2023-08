Themenwoche „Bauen kaufen wohnen“ Krefelder Immobilienpreise sinken um bis zu 15 Prozent

Was die Lage über die ganze Stadt gesehen angeht, so sind die Preise in Stadtvierteln wie Traar, Verberg, Hüls, Bockum oder Fischeln ohne auffällige Sondertrends. Die Lage in der City bleibt Bühner-Lomberg zufolge schwierig, allein schon wegen der Eigentümerstruktur. „Wenn man ein Viertel nach vorn bringen will, hat man es mit 20. 30 40 Eigentümern zu tun, die alle einer Meinung sein müssten. Das ist naturgemäß schwierig.“ Modelle, wie er es in Malmö gesehen habe, bei dem ein ganzer Hafen leegeräumt und neu entwickelt worden sei, seien eben nur in Ausnahmefällen möglich – dann aber mit spektakulärem Ergebnis, berichtet Bühner-Lomberg.