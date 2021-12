Tarifflucht in Krefeld : Immer mehr Betriebe kündigen die Tarifverträge

Krefeld Das Lebensmittel- und Gastgewerbe in Krefeld beschäftigt aktuell rund 7.500 Menschen. „In wirtschaftlich unsicheren Zeiten werden die Vorteile von Tarifverträgen besonders deutlich“, sagt NGG-Regionalchefin Ina Korte-Grimberg.

Sie haben früher Feierabend und am Monatsende mehr Geld im Portemonnaie: Vollzeitbeschäftigte, die in Krefeld nach Tarif bezahlt werden, arbeiten pro Woche rund eine Stunde weniger als Arbeitnehmer, in deren Firma kein Tarifvertrag gilt. Auch in puncto Bezahlung sind Tarif-Angestellte klar im Vorteil – und verdienen im Monat durchschnittlich fast 800 Euro mehr. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hingewiesen. Die NGG-Region Krefeld-Neuss beruft sich hierbei auf eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Danach beläuft sich die wöchentliche Arbeitszeit in tarifgebundenen Betrieben in Nordrhein-Westfalen bei Vollzeit auf 38,4 Stunden. Ohne Tarifvertrag sind es 39,4 Stunden. Das tarifliche Monatseinkommen liegt aktuell bei rund 3.980 Euro (ohne Tarif: 3.200 Euro).