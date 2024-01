Pharmazeuten schlagen in Krefeld Alarm Immer mehr Apotheken droht das Aus

Die Zahl der Apotheken sinkt. Rund 50 gibt es aktuell noch in Krefeld. Immer weniger Apothekerinnen und Apotheker sind bereit, sich selbstständig zu machen. „Zu geringe Honorierung, zu viel Bürokratie, nicht enden wollende Lieferengpässe, ein sich immer mehr verschärfender Fachkräftemangel – das alles macht es den Inhaberinnen und Inhabern schwer“, resümiert Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein beim Blick auf die jüngste Statistik. Immer weniger Apotheken, das bedeutet in Konsequenz mehr Nacht- und Notdienste für die verbliebenen. In ländlichen Regionen werden die Wege für Patienten weiter. „Das darf so nicht weitergehen, Berlin muss endlich gegensteuern – aber bisher ist da nichts in Sicht.“