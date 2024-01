Krefeld: Geplant für 3. Februar Demonstration gegen Rassismus – Zahl der Anmeldungen wächst rasant

Die bislang größte Demonstration in der Geschichte Krefelds war der Protest gegen die Atomrüstung im Rahmen der Philadelphiade 1983. Damals sollen um die 20.000 Demonstranten gegen den Besuch von Kanzler Kohl und US-Vizepräsident George Bush und für Abrüstung protestiert haben. Wenn nun all die Institutionen, die sich mit der Anti-Rassismus-Demonstration in Krefeld am 3. Februar solidarisieren, wirklich einen wesentlichen Anteil ihrer Mitglieder mobilisieren, dann erlebt die Stadt am Samstag in 14 Tagen die größte Demonstration ihrer Geschichte. Am Montag haben sich praktisch minütlich immer neue Unterstützer aus Wirtschaft, Sport, Gesellschaft und Kultur gemeldet, darunter die Currenta, die Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine, die Brauerei Königshof, die Stadtwerke Krefeld, die Schmitz Gewindetechnik GmbH, die KFC-Supporters, der KTSV Preußen 1855 oder der CSV Marathon 1910.