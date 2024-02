Imkerverein zieht Jahresbilanz Imker in Sorge wegen Asiatischer Hornisse

Inzwischen hat sich die Hornisse auch in Deutschland verbreitet. In Krefeld ist es vor allem der Norden, in dem die asiatischen Hornissen gesichtet und der Standort vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) registriert und dokumentiert wird. Am Hülser Berg, in Bockum in der Nähe des Stadtwalds, in Gartenstadt und Inrath gibt es insgesamt sieben Nachweise der Existenz der asiatischen Hornisse.