Über Nacht gesunken : Im Yachthafen Krefeld liegt ein zwölf Meter langes Segelboot auf Grund

Krefeld Es ragte nur noch der Mast aus dem Wasser: Über Nacht war im Krefelder Yachthafen ein nicht gerade kleines Boot komplett gesunken. Die Feuerwehr kennt die Yacht bereits, vor einigen Monaten gab es schon mal einen Zwischenfall.

In der Feuerwehrleitstelle ging am Montag – kurz nach sieben Uhr – ein Notruf ein, dass im Rhein im Yachthafen ein Ölfilm schwimme. Als die rund 15 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache an der Bataver Straße eintrafen, war die Ursache für die Wasserverschmutzung schnell klar. Im Hafenbecken schaute nur noch der Mast eines rund zwölf Meter langen Bootes aus den Wellen empor. Das Schiff war aus ungeklärter Ursache gesunken. „Wie lange es bereits auf Grund lag, wissen wir nicht“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion.