Frist bis zum 19. Januar : Online den Führerschein umtauschen

Krefeld Der alte „Lappen“ hat ausgedient: Autofahrer bestimmter Jahrgänge müssen bis zum 19. Januar bei der Stadt einen fälschungssicheren EU-Kartenführerschein beantragen. Wir haben den Online-Weg ausprobiert.

Um es vorwegzunehmen: Die Online-Vorbereitung für den Führerscheinumtausch, die die Stadt auf ihrer Internetseite eingerichtet hat, ist nachvollziehbar erklärt und funktioniert – außer bei unserem ersten Selbstversuch. Bei ihm landete man beim vorletzten Schritt, bei dem man auf „Einreichen“ zu klicken hat, immer bei einer Fehlermeldung mit dem schönen Namen „Bad Request“ und dem Hinwies, es gebe einen Syntaxfehler. Was immer das bedeutet. Es kam, wie es immer ist: Man durchlief die Prozedur ein Dutzend Male und durchlebte wie üblich alle Gefühle von Verzweiflung bis Hass, während man wie ein Depp vor einem Computer saß, der nicht tut, was er tun soll. Die gute Nachricht: Einen Tag später hat es anstandslos geklappt.

Von da aus wird man gut geführt. Zwei Tipps: Man sollte das Ganze an einem Gerät machen, das an einen Drucker angeschlossen ist; am Ende druckt man die ausgefüllten Seiten plus Quittung aus, um sie zusammen mit dem alten Führerschein an die Führerscheinstelle zu schicken. Und schließlich: Wer seinen Führerschein nicht in Krefeld gemacht hat, kann die Stadt auffordern, ein entsprechendes Dokument von der Kommune zu besorgen, die den Führerschein ausgestellt hat. Nicht verwirren lassen: Als erste Option steht da „Ich habe bereits eine Karteikartenabschrift bei der zuletzt ausstellenden Behörde beantragt“ – das kann man getrost der Stadtverwaltung überlassen und Option zwei „Bitte bei der zuletzt ausstellenden Behörde beantragen“ anklicken.