Barrierefreiheit in Krefeld : Rentnerin hat Erfolg im Kampf um Barrierefreiheit im Südbezirk

Inge Model hat sich für die Absenkung der Bordsteine im Südbezirk eingesetzt. Jetzt sind die Bauarbeiten fast abgeschlossen. Foto: Carola Puvogel

Krefeld An der Kölner Straße werden jetzt in zwei Kreuzungsbereichen die Bordsteine abgesenkt. Dafür hatte sich die 86-jährige Inge Model jahrlang eingesetzt.

Sie hat nicht lockergelassen: Die inzwischen 86-jährige Inge Model hat mehr als drei Jahre für Bordsteinabsenkungen im Südbezirk gekämpt – und jetzt Erfolg gehabt: An der Virchowstraße und an der Kochstraße werden dieser Tage die notwendigen Bauarbeiten erledigt, nachdem die Querung der Melanchthonstraße schon im vergangenen Jahr erneuert worden war. Nach Abschluss der Arbeiten können Rollstuhlfahrer dann über die Kölner Straße Richtung Innenstadt gelangen. Das war zuvor deshalb nicht möglich, weil an den drei Querstraßen die Bordsteinkanten ein unüberwindbares Hindernis darstellten. Sehr zum Ärger der energischen Seniorin, die selber auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Der Auslöser für ihren Feldzug für Barrierefreiheit liegt Jahre zurück (wir berichteten): „Im Juli 2017 hab ich meinen Rollstuhl kaputt gefahren, weil die Gehwegplatten in meiner Straße teils fünf Zentimeter hoch standen“, berichtet sie. Drei Wochen war sie in ihrer Wohnung gefangen, während der elektrische Untersatz repariert werden musste. Viel Zeit zum Nachdenken – und zum Briefe schreiben in Sachen Barrierefreiheit. Verwaltung und Oberbürgermeister haben den geballten Zorn energischen alten Dame zu spüren bekommen. Dass die beiden Querungen jetzt fertig werden, ist für Inge Model eine Riesenfreude. Mit ihrem Rollstuhl ist die zu der kleinen Baustelle an der Virchowstraße gefahren, um die Arbeiten vor Ort in Augenschein zu nehmen. „Das ist für mich das schönste Ostergeschenk“, sagt sie – und ist schon wieder unterwegs, um im nahegelegenen Supermarkt Schokolade für die Bauarbeiter zu besorgen.