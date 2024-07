Neues Städteranking Krefeld liegt im falschen Bundesland

Startchancen seien mit einer hohen Kinderarmutsquote schwerer als anderswo. Auch bei den Kitaplätzen pro Kind lägen diese Städte eher am Ende der Verteilung. Die Ansatzpunkte für einen Wandel ließen sich aber auch erkennen: So seien die Mieten deutlich niedriger als in anderen Städten und die digitale Infrastruktur sei in der Regel gut ausgebaut, heißt es in den Ausführungen des Analyse- und Beratungsunternehmens Prognos mit Sitz in Basel und mehreren Standorten in Deutschland.