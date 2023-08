Internationale Fledermausnacht Nachtwanderung mit Fledermausjagd im Stadtwald

Wenn es in den Bäumen raschelt, schwarze Schatten in wilden Kreisen am Abendhimmel auszumachen sind und eine Gruppe Nachwanderer durch den Krefelder Stadtwald zieht, kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Zeit für die alljährliche „Batnight“ – die Fledermauswanderung des Naturschutzbundes (Nabu). Jedes Jahr am letzten vollen Augustwochenende findet die Internationale Fledermausnacht statt, und zwar in mehr als 38 Ländern. In Krefeld ist es bereits am Freitag, 25. August, soweit.