Krefeld: Im Stadtgarten wurde eine Mutter verprügelt

Krefeld Eine Mutter ist am Donnerstagabend vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes auf dem Spielplatz im Stadtgarten erst schwer beleidigt und dann von einem Mann und einer Frau zusammengeschlagen worden. Obwohl viele den Vorfall beobachteten, half niemand, berichtet das Opfer.

Der dreijährige Sohn musste zusehen, als seine Mutter am Donnerstagabend von zwei Männern und drei Frauen angepöbelt wurde, ein Paar schlug und trat auf die Frau ein. Die junge Frau schilderte das Geschehen anschließend bei Facebook. Die Polizei bestätigte ihre Aussage und sucht nun nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich Donnerstag gegen 21.35 Uhr auf dem Spielplatz im Stadtgarten, in direkter Nachbarschaft zum Landgericht. Die 23-jährige Mutter war mit ihrer 31-jährigen Nachbarin und den Kindern auf dem Spielplatz und beobachtete, wie ein unangeleinter Hund ein Kleinkind bedrängte. Was dann geschah, beschreibt sie bei Facebook so: „Den Hundebesitzern sagte ich, dass sie den Hund anleinen sollen, da Kinder hier spielen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, und ich wurde von fünf Erwachsenen dafür zusammengeprügelt.“